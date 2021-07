Secondo le ricostruzioni, per cui sono state fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, i due, poco dopo la mezzanotte del 16 luglio, avrebbero aggredito Caramuscio mentre si trovava nei pressi di uno sportello bancomat per un prelievo e, nel corso della rapina, avrebbro esploso due colpi di pistola che hanno colpito la vittima al petto, sotto gli occhi della moglie che lo aspettava in macchina.

Al momento, entrambi sono accusati di omicidio aggravato in concorso, porto abusivo di arma alterata e ricettazione. Per riconoscere il secondo uomo è stato fondamentale il ritrovamento di una felpa scura abbandonata la sera del delitto in un pozzo: recuperata, quest’ultima è stata confrontata con alcune immagini pubblicate su Facebook da Capone, in cui indossava lo stesso capo di abbigliamento.