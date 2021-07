“Attimi di te, di cosa sei stata e di quanto bene hai fatto per tante persone”. È il ricordo, commosso e affidato ad un post Facebook, di Donato Castellano presidente della scuola Cani Salvataggio Nautico che, da anni, presidia la spiaggia cittadina di Bari con 6 unità cinofile e che oggi saluta Grace, uno dei bellissimi Terranova del gruppo, scomparso all’età di 11 anni.

“Image of beauty, l’immagine della bellezza – scrive Castellano – un nome appropriato per tutti conosciuta come Grace, eri splendida, amorevole con tutti e di una dolcezza disarmante. mi lasci un vuoto difficile da colmare – prosegue – mi resta André, tua figlia di una sensibilità indescrivibile, chi era presente questa mattina a casa può confermare…ma voi siete unici, le vere bestie siamo noi umani”.

Un post commosso, accompagnato da molte fotografie che testimoniano la crescita di Grace negli anni, il suo addestramento e il suo “impegno civico”, come membro della scuola di salvataggio nautico – durante la cui esperienza ha contribuito a salvare la vita a cinque bagnanti – e durante le sue tantissime attività con i disabili e con i bambini della città.

(Foto: Facebook Donato Castellano)

