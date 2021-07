Completata la trasformazione e il restyling della stazione centrale di Bari, lato via Capruzzi, Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il futuro Terminal Bus con un ulteriore investimento da 6,9 milioni per migliorare l’accoglienza di turisti e viaggiatori.

La stazione del capoluogo pugliese potrebbe diventare sempre più uno nodo di scambio tra treno, bus, bici e pedoni. Il nuovo parcheggio per i pullman sorgerà sempre su via Capruzzi, in un’area di proprietà di Fs.

Il terminal occuperà una superficie di circa un ettaro e sarà dotato di 18 stalli per i pullman, protetti da pensiline. Il parcheggio avrà un’area destinata ai viaggiatori dove troveranno spazio una biglietteria, bagni e altri servizi al pubblico. È previsto un collegamento pedonale tra il nuovo parcheggio e la stazione con possibilità di integrarlo con un percorso ciclabile collegato a una velostazione.

