“Rischiamo l’effetto Europei”. Così l’assessore alla Salute pugliese Pierluigi Lopalco commentava i festeggiamenti senza mascherina e distanziamento sociale durante la cavalcata azzurra agli Europei, vinti ai rigori poi lo scorso 11 luglio con migliaia di persone che sono scese in strada per festeggiare.

La temuta ondata di contagi Covid, dopo oltre una settimana, sembra scongiurata: infatti confrontando il bollettino del Comune di Bari, dal 15 giugno a quello più recente del 18 luglio, si può osservare l’andamento verso il basso della curva epidemiologica (immagine bollettino in basso).

In città ci sono 83 isolati, di cui 55 positivi (meno della metà rispetto a un mese prima). Diminuisce anche il numero delle famiglie con almeno un componente in quarantena: erano 319, al 18 luglio sono diventate 160. Finora nessun quartiere ha toccato la soglia “Covid free”. Il picco viene registrato a Japigia (10 isolati), solo due persone in quarantena a Carbonara.

