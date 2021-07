“Serenata a Bari, ma cosa é successo? Pubblico mio, mi avete lasciato senza parole.

Senza aver pubblicato niente solo perché si vociferava della mia presenza in zona, si è bloccata Bari! Ecco perché non accetto serenate, per evitare di creare problemi a me stesso: sono andato lì senza pubblicità ma la gente é arrivata da tutte le parti. Immensamente grazie Bari mia”.

Lo scrive sulla sua bacheca Filippo Zuccaro, alias Andrea Zeta, noto cantante neomelodico siciliano che lo scorso 15 luglio, ha mandato in tilt il quartiere Libertà di Bari con una serenata dedicata ad una futura sposa. Il suo intervento a Bari non era stato pubblicizzato, come lui stesso scrive sui social (è seguito da circa 400mila follower). Il passaparola però ha movimentato i tanti fans che hanno di fatto bloccato via Principe Amedeo per assistere all’esibizione. Pochi giorni prima era stato anche a Taranto, sempre per una serenata, così come risulta dal video pubblicato sulla sua pagina fb.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.