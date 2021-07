Due giovani sono stati arrestati, nella serata di ieri, a Bitonto, con con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 26enne e di un 28enne, entrambi del luogo, che sono stati fermati dai carabinieri della locale tenenza mentre percorrevano le strade del centro cittadino a bordo di uno scooter.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, i due sono stati trovati in possesso di un borsello con all’interno due buste in cellophane sottovuoto contenenti complessivamente circa 159 grammi di cocaina, due bustine in cellophane contenente una dose di marjuana, la somma in contanti di 210euro in banconote di vario taglio. Entrambi i ragazzi portati presso gli uffici della Stazione di Bitonto sono stati dichiarati in arresto e successivamente accompagnati presso la casa circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

