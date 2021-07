Obbligo di accesso a discoteche e grandi eventi con il green pass per scongiurare nuove chiusure. È la proposta emersa in Conferenza delle Regioni, riunitasi oggi proprio sul tema del pass verde che attesta l’avvenuto ciclo vaccinale contro il Covid19.

I governatori chiedono di introdurre l’obbligo del green pass al fine di permettere, almeno nella fase attuale, la riapertura delle attività ancora chiuse. Secondo quanto si apprende, nella proposta l’uso del pass per ristoranti e locali al chiuso riguarderebbe le aree al di fuori della zona bianca: una misura che, soprattutto in autunno, servirebbe per evitare nuove chiusure. “Il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni. I nostri scienziati lo raccomandano fortemente anche sotto i 40 nelle fasce autorizzate dalle agenzie regolatorie”, ha spiegato, sul punto, il ministro della Salute, Roberto Speranza