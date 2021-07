In Italia, sono 3.558 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore. Un vero e proprio balzo, riportato dai dati del ministero della Salute che solo ieri registrava 2.072 positivi. Dieci le vittime nell’ultima giornata, a fronte delle 7 di ieri. E poi, ancora, 218.705 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale a fronte degli 89.089 di ieri.

Il tasso di positività è dell’1,6%, in calo rispetto al 2,3% di ieri, ma di contro sale la pressione sulle Terapie intensive Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari. Sono 165 i pazienti in Rianimazione per il coronavirus in Italia. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.194, quindi 6 in più rispetto a ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.293.083, i morti 127.884. I dimessi ed i guariti sono invece 4.115.889, con un incremento di 1.760 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 49.310, in aumento di 1.785 unità nelle ultime 24 ore.

Intanto, secondo quanto riportato da Ansa, potrebbe essere prorogato ad ottobre lo stato di emergenza che scadrà a fine mese.

