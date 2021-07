Mercoledì 21 luglio, dalle ore 9.30 alle 16.00, si terrà la seconda edizione di “UniBa è Magistrale” evento on line dedicato alla scoperta delle opportunità formative, dei profili professionali formati e degli sbocchi occupazionali, oltre che dei servizi, delle strutture e delle opportunità offerte dall’Ateneo barese.

Collegandosi al sito dell’Università sarà possibile accedere tramite la piattaforma Teams, ad aule virtuali appositamente create. Docenti, amministrativi, studenti senior, testimonial e rappresentanti del mondo delle professioni presenteranno tutti i corsi di laurea magistrali e quelli a ciclo unico delle diverse aree del sapere. Le presentazioni saranno seguite da colloqui di approfondimento in cui i partecipanti potranno approfondire gli aspetti di loro interesse.

Saranno presentati i 53 corsi magistrali UniBa, senza trascurare i 13 corsi a ciclo unico (di durata pari a 5 o 6 anni) che, insieme agli oltre 60 corsi triennali costituiscono un’offerta formativa diversificata e qualificata, legata alle esigenze di sviluppo del territorio e tesa all’internazionalizzazione (tramite global thesis, erasmus+ ed erasmus+ traineeship). Saranno inoltre illustrati i molteplici collegamenti esistenti fra l’attività didattica e il mondo del lavoro (grazie a tirocini curriculari e/o extracurriculari, laboratori, stage e corsi per l’acquisizione di Competenze Trasversali) e le varie possibilità di proseguire con corsi di studio magistrali anche in Dipartimenti diversi da quelli di afferenza della triennale. Un momento importante per completare la presentazione del quadro dell’offerta formativa dell’Università di Bari Aldo Moro per l’anno accademico 2021-22.

