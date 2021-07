Nude Beauty, la bellezza al naturale

In questo articolo vedremo come stia sempre più spopolando, sui social, la tendenza di mostrarsi in versione acqua e sapone, senza alcun filtro. Un trend che permette di esprimere la propria libertà, semplicità e autenticità.

Perché mostrarsi al naturale?

È sempre crescente l’attenzione verso i danni causati all’autostima, soprattutto delle ragazze più giovani, che nasce dalle immagini di bellezza iconizzate e condivise sui social. Oggigiorno, ci si ispira costantemente ad ideali di bellezza utopici, a ragazze che utilizzano potenti software di fotoritocco per mostrarsi diverse da come sono, veicolando così una percezione alterata della realtà.

Proprio per questo motivo, si sta sviluppando sempre di più la tendenza di proporre un’immagine di sé priva di imperfezioni. Questo è accaduto soprattutto durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, in cui le relazioni con amici e coetanei si sono concentrate, prevalentemente, sui social.Per fortuna, a invertire la tendenza, scegliendo di mostrarsi al naturale, stanno contribuendo anche moltissime star italiane che celebrano sui social un’idea di bellezza pura e schietta. Un esempio sono i recenti scatti di star nazionali del calibro di Miriam Leone, Elodie e Michelle Hunziker, mentre oltreoceano spopolano le foto al naturale di Sharon Stone. Personaggi famosi che non hanno paura di mostrarsi così come sono, mettendo in evidenza le loro piccole imperfezioni, spingendo anche i loro follower a fare lo stesso, e a cercare nei “difetti” la loro particolarità da mostrare con orgoglio.

Questi esempi servono a far capire che avere paura di mostrarsi al naturale non porta ad alcun vantaggio. Un viso curato, naturale, e un incarnato luminoso, valgono molto più di qualsiasi filtro esistente. A tal proposito, per coloro che amano prendersi cura della propria pelle e mostrarsi al naturale, è possibile consultare alcuni approfondimenti sui principali simboli di bellezza, come le lentiggini ad esempio, da considerare un vero e proprio tratto distintivo. Ciò aiuterà chi presenta quest’ultima particolarità a capire, soprattutto durante il periodo estivo, come comportarsi per proteggerle.

Risulta importante, dunque, lanciare dei messaggi sani e positivi sui social, per demolire l’idea della perfezione esibita su queste piattaforme, idea che provoca non poche conseguenze sulle persone, in relazione al concetto di autostima. I social network sono diventati, ormai, una vera e propria fonte di pubblicità, più che di intrattenimento, ed è ormai evidente che chi non riesce ad utilizzarli nel modo più corretto, può restare intrappolato in convinzioni errate.

A peggiorare questa situazione, inoltre. è l’uso eccessivo di filtri fotografici, capaci di cambiare totalmente i connotati del viso delle persone; il rischio principale in cui si può incorrere prende il nome di dismorfofobia, ovvero la tendenza a vedersi in maniera distorta e sempre negativa rispetto a come si è nella realtà. I social, al contrario, devono rappresentare un mezzo per promuovere messaggi educativi e onesti.

Come valorizzare le lentiggini: le tendenze trucco primavera/estate 2021

Anche se per anni sono state il segno estetico più temuto, oggi le lentiggini sono tornate di gran moda e attirano anche chi non le ha; sono sempre di più, infatti, i tutorial che insegnano come ricrearle. Con l’arrivo dell’estate, però, per chi le possiede naturalmente, la loro cura diventa di fondamentale; le lentiggini vanno trattate con prodotti ad hoc in base al tipo di pelle e incarnato.

Si aggiunge all’aspetto curativo anche il lato estetico, per chi volesse mettere in risalto questi segni della pelle con particolari outfit o trucchi, attraverso capi colorati capaci di risaltarle e metodi per disegnarle con prodotti di make-up. Per le more con la pelle chiara, ad esempio, si consiglia di adottare un look molto fresco e naturale che esalti le lentiggini senza coprirle. Sulle pelli più olivastre, invece, di solito si ha una presenza maggiore di lentiggini. In questi casi, si può pensare di valorizzarne solo una parte e coprire la parte restante con un make-up naturale che rispetta le tendenze trucco primavera/estate 2021, così da ottenere un effetto omogeneo sul viso.

Sempre su toni naturali, ma più freddi, possono indirizzarsi le mediterranee con lentiggini. Le rosse con la pelle chiara, invece, raffigurano un grande classico di questo particolare estetico. In questo caso, le possibilità sono maggiori, basterà scegliere cosa fare in base all’effetto che si vuole ottenere.

