Sei persone positive al Covid. E’ quanto accaduto su un traghetto proveniente dalla Grecia. In particolare, stando a quanto riporta la Asl di Brindisi, sono sei su quindici i casi sospetti tra i componenti dell’equipaggio che viaggiavano sul traghetto Euroferry Olimpia della Grimaldi Lines.

Ieri mattina, in seguito alla scoperta, il traghetto è stato bloccato nel porto di Brindisi. Immediata l’attivazione del protocollo di sicurezza dopo che sono stati effettuati gli accertamenti sanitari sui membri dell’equipaggio in seguito ai quali sono emersi i casi di positività. La nave, arrivata alle 12.30 di ieri dalla Grecia, era attraccata alla banchina i “Punta delle Terrere” ed è stata poi spostata a Costa Morena Est per le procedure di sanificazione.

L’equipaggio, composto da 49 persone, è stato interamente sostituito, compresi dunque i membri risultati negativi. Per tutti i positivi è stata disposta la quarantena al proprio domicilio, per coloro che invece non hanno potuto fare rientro a casa l’agenzia ha predisposto l’accoglienza in albergo, senza nessuna quarantena obbligatoria. Ieri sera, i 120 passeggeri sono stati sistemati in cinque diversi hotel della zona. I 580 residenti nelle vicinanze sono stati invece rientrati a casa. La nave, sanificata, ripartirà questa sera alle ore 19 dal porto di Brindisi.

