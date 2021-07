Una donna che è andata dal dottore dopo aver tossito per due mesi di fila è rimasta scioccata quando i medici hanno scoperto che il suo cuore era dalla parte sbagliata del petto. Claire Mack, 19 anni, di Chicago, negli Stati Uniti, si è tagliata con del filo spinato ed è dovuta andare in ospedale per un vaccino antitetanico a giugno e ha pensato di chiedere ai medici della tosse persistente che aveva avuto.

Ha finito per fare una radiografia del torace, che ha rivelato risultati scioccanti. All’adolescente è stato detto che soffriva di un’infezione polmonare. Ma i medici hanno anche rivelato una destrocardia: condizione rara presente alla nascita, in cui il cuore è puntato verso il lato destro del torace anziché verso sinistra. Meno dell’uno per cento della popolazione generale nasce con questa diagnosi.

Dopo la scoperta, Claire è andata su TikTok per condividere la sua esperienza e il suo post è stato visualizzato più di 2,9 milioni di volte e ha ricevuto oltre 400.000 like. Molti utenti dei social media si sono chiesti come ai medici fosse sfuggito il fatto che il suo cuore fosse dalla parte sbagliata del petto.