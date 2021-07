“Che onore avere in Puglia Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Campione d’Europa”. Lo ha detto la Regione Puglia, ringraziando Mancini per aver scelto la Puglia come meta per le proprie vacanze.

Lo scorso 18 luglio, ricordiamo, il Ct, a pochi giorni della vittoria della nazionale italiana di calcio agli Europei contro l’Inghilterra, era stato fotografato per le vie di Conversano in un ristorante stellato per poi godersi una mostra firmata da artisti locali allestita nel centro storico, accompagnato dal sindaco Giuseppe Lovascio. Tanti i traguardi raggiunti da Mancini nel corso dei suoi moltissimi anni di esperienza, prima da calciatore, poi da allenatore.

Segno distintivo dell’attuale Ct della nazionale, il suo irrefrenabile entusiasmo, che ha dimostrato prima sul campo, in qualità di centrocampista e attaccante, poi in qualità di commissario tecnico della nazionale italiana, ma anche come allenatore. Molti i premi che ha ricevuto, tra questi, la Coppa Italia che, in particolare, gli è stata conferita sei volte. Ma non solo, il suo palmarès annovera anche due scudetti, due Supercoppe italiane e anche una Supercoppa UEFA.

“Un assist dei suoi a una terra che quando c’è da accogliere, stupire e far innamorare per le sue bellezze sa come fare rete. Grazie Mancio per aver scelto ancora una volta la nostra regione per un’estate da 10” – ha concluso la Regione Puglia.

