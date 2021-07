Dovrà rispondere di duplice tentato omicidio, lesioni gravi, detenzione e porto illegale di arma da sparo, spari in luogo pubblico, l’uomo pregiudicato di 37 anni, residente a Taranto e con precedenti penali, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dagli agenti della squadra mobile. Secondo gli inquirenti sarebbe stato l’autore della sparatoria avvenuta questa notte nello stabilimento balneare Yachting club, a San Vito dove dieci persone fra i 18 e i 28 anni sono rimaste ferite. Una in modo grave, ora ricoverata in prognosi riservata.

A scatenare la sparatoria ci sarebbero motivi comunque futili. Gli investigatori hanno individuato il 37enne attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto hanno poi recuperato materiale importante di prova che dimostrerebbe la sua presenza nello stabilimento, dunque è scattato il fermo.

