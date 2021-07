Pochi minuti fa, nel cuore del quartiere Carrassi di Bari è stato segnalato un incendio nel parco Gargasole. Come mostra il video in basso le fiamme si sono propagate tra le sterpaglie, le piante coltivate e le strutture in legno. Immediato l’allarme dei residenti per attivare l’intervento dei vigili del fuoco. Oggi c’erano state le attività guidate da Ortocircuito con i bambini per metterli a contatto con la natura.

