È stata definita una “cena speZiale”, quella che sarà servita venerdì sera, 23 luglio, alle 20.30 in piazza Balenzano, luogo di distribuzione della cena in favore dei senza dimora e di tutte le persone in difficoltà che lo richiedano, nonché, ormai, anche del Caffè letterario dell’associazione In.Co.Tra.

La cena, dalla scelta degli ingredienti al menù, sarà preparata da persone con disabilità utilizzando i prodotti agricoli e le spezie coltivate presso l’orto delle spezie di Campagneros, che vede impegnate persone in situazione di svantaggio dallo scorso autunno in un percorso lavorativo di Agricoltura Sociale, alcune di esse seguite anche dalla stessa associazione InConTra.

L’attività, sostenuta dall’associazione Effetto Terra in partenariato con la cooperativa sociale Tracceverdi e l’associazione di volontariato In.Con.Tra., rientra nelle azioni del Progetto “L’Orto delle Spezie” finanziato da BA3.3.1.g “Urbis” – Avviso Pubblico per la creazione di servizi presso le aree urbane a forte rischio di marginalità.

Si tratta del frutto di un lavoro di una rete associativa, quale, in questo caso, quella composta da Effetto Terra, Tracceverdi e InConTra, che mettono in essere le proprie competenze per il bene comune. La festa sarà in favore dei senza fissa dimora della città, ma è soprattutto la dimostrazione di come, nonostante le tante difficoltà e fragilità che molte persone sono costrette ad affrontare e a vivere, ci sia sempre il pensiero all’altro ed al tendere la mano a chi più ne abbia bisogno.