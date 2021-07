La fontana di piazza Giulio Cesare, in prossimità dell’ingresso del Policlinico di Bari, è da mesi in stato di degrado. A segnalare il caso è Sos città: “Un rondò ogni giorno attraversato da migliaia di baresi. Da qualche mese però la fontana monumentale presente è ferma, abbandonata da tutti come se non esistesse”.

“Non solo la triste immagine di non vedere più la fontana in azione, ma soprattutto la pericolosità di tutto quel che è rimasto. L’impianto infatti, divelto e distrutto, è ormai alla mercé di tutti con cavi, lamiere, tubi abbandonati nelle vasche come se fossero rifiuti lasciati. I cittadini, tra residenti ed esercenti, sono stanchi di tutto questo degrado”, concludono.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.