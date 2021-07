In merito alla diffusione rapida della variante delta, poi, l’assessore regionale ha precisato che, come era prevedibile, quest’ultima andrà a sostituire le varianti precedenti, come già successo con quella inglese che, in poche settimane, divenne predominante rispetto alle altre sequenziate. “È una variante che risponde bene al vaccino – ha spiegato però Lopalco – chi è vaccinato con due dosi anche in caso di infezione non va a finire in ospedale”.