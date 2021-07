Sono decisi a scendere in campo, i gestori delle discoteche pugliesi, contro la decisione del governo nazioanale espressa tramite il nuovo decreto Covid presentato ieri, che prevede il prolungarsi della chiusura dei locali e delle sale da ballo anche in zona bianca, a fronte della promessa di un ristoro. Rappresentati dall’associazione GiustItalia, gli imprenditori pugliesi del settore si dicono quindi pronti a ricorrere al Tar per chiedere la riapertura delle proprie discoteche: un comparto che, solo sul territorio nazionale, conta circa 2.500 imprese, più di 50mila dipendenti e un fatturato complessivo di circa 5 miliardi di euro, a regime.