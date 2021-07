Continuano ad aumentare i contagi Covid nel Barese. In particolare, il tasso settimanale ogni 100mila abitanti, è passato in soli 7 giorni da 5,7 a 9,8. Dal 12 al 18 luglio, i casi sono stati 121 contro i 70 della settimana precedente. Si tratta del 4,1 in più, dunque il 41%. I dati emergono dal report settimanale dell’Asl Bari che conferma una lenta, ma costante ripresa della circolazione del virus.

C’è però un dato confortante, quello riguardante le persone vaccinate. Oltre la metà della popolazione ha infatti ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Un dato, quest’ultimo, che permette di continuare a contenere l’aumento dei contagi. In particolare, nel Barese, i Comuni con zero contagi sono 16, mentre sono 9 quelli con un solo caso settimanale e 10 quelli che hanno avuto tra i due e i cinque casi.

Bari, nello specifico, registra un tasso settimanale di 7,6 casi per 100mila abitanti, leggermente più alto rispetto a quello precedente. Sono 24 i nuovi contagi contro i 14 della settimana precedente.

