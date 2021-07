Sembra vicina la fine della breve tregua concessa, negli scorsi giorni, dalla grande afa che ha investito tutta la Puglia nelle scorse settimane. Dopo un calo delle temperature e una piacevole brezza degli ultimi sette giorni, per domenica 25 è previsto il ritorno del grande caldo, con la colonnina di mercurio che tornerà a toccare – e in qualche caso a superare – i 40°.

L’aria calda proveniente da Sud porterà, infatti, in Puglia, una nuova ondata di calore intenso, che colpirà in particolare modo le zone interne della regione. Venti assenti e caldo in particolare tra le giornate di lunedì 26 e mercoledì 28 luglio, in cui il termometro potrebbe segnare i 30° già dalle prime ore del mattino e fino alla serata.

