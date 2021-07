“Siamo subissati dalle richieste di Green Pass e le notizie sull’ulteriore provvedimento governativo hanno accentuato ancor di più questa richiesta – commenta Francesco Fullone, presidente di Federfarma Puglia -. Le farmacie stanno rispondendo come sempre con il loro sostegno ai cittadini emettendo il Pass e rispondendo a tutte le richieste che arrivano. Potremmo davvero chiederci, a questo punto, cosa sarebbe stata la gestione della pandemia senza l’aiuto delle farmacie. Credo che il riconoscimento del lavoro che stiamo facendo sia doveroso”.

“Ci siamo resi disponibili sempre, e continuiamo a farlo, pur affrontando una serie di difficoltà. È talmente grande la mole di richieste che ci arrivano che talvolta siamo costretti a sacrificare le altre attività per farvi fronte. Un grande sforzo organizzativo e anche gratuito che noi farmacisti abbiamo affrontato per il forte senso del dovere che ci lega ai cittadini che hanno in noi un punto di riferimento, anche quando altri mancano – prosegue Fullone -. Sono stato personalme e nte al banco: arrivano i ragazzi che devono partire, anziani che non hanno dimestichzza con i servizi informatici, persone che hanno necessità di ricevere informazioni più precise per capire il funzionamento del sistema e anche di stampa fisica del pass, anche con la creazione di code che non possiamo purtroppo evitare. Per questo chiediamo a tutti di essere sempre attenti al mantenimento delle misure di sicurezza”.

