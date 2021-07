Un tour lungo gli ipogei attraverso il supporto delle guide dell’associazione Amici dell’archeologia, arricchito con uno spettacolo messo in scena dalla compagnia “Il Teatro del Viaggio”. Doppio appuntamento, sabato 24 e domenica 25 luglio 2021, con l’evento della Fondazione archeologica canosina e della Tango Renato srl, patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia e dalla Regione Puglia.

Protagonista della serata Gianluigi Belsito, attore e regista, insignito dal Rotary International del prestigioso Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza del sodalizio, come segno di apprezzamento e riconoscimento per il tangibile e significativo apporto culturale che l’artista offre alla collettività. A conclusione de “La Notte degli Ipogei 2021”, lo spettacolo “E uscimmo a riveder le stelle”, che avrà come palcoscenico l’interno dell’ipogeo Lagrasta I, ove Dante, impersonato da Belsito, condurrà gli spettatori nel regno dell’Oltretomba incontrando prima Paolo e Francesca , poi Enea che arriverà negli Inferi trovando Didone, la regina fenicia e per ultimo Orfeo, il quale con il suo canto sublime riuscirà ad ammansire persino il terribile Cerbero ed a riportare la sua Euridice sin quasi sulla soglia del mondo dei mortali.

Osservando dall’alto l’attore, gli spettatori-visitatori saranno affascinati dall’originalità della messinscena e dall’incanto dei sublimi versi del sommo poeta. Il programma dell’evento prevede, oltre allo spettacolo teatrale, alle ore 19.00 e alle 20.30, le passeggiate archeologiche con il seguente itinerario: IPOGEO DI VICO SAN MARTINO (IV sec.a.C.-III sec.a.C.)complesso ipogeico al di sotto di un condominio nel cuore della città; IPOGEO D’AMBRA (IV sec.a.C.), tomba scavata nel banco argilloso; IPOGEO DEL CERBERO (III sec.a.C.) dove l’ affresco raffigurante il mitologico cane Cerbero prenderà vita grazie a tecnologie di realtà spaziale aumentata realizzata dallo studio Glowarp; IPOGEO LAGRASTA I (IV sec. a.C.-I sec.d.C.). Il più importante complesso funerario di Canosa e dell’intera regione, composto da tre tombe a camera.

Saranno presenti, inoltre, nell’area antistante l’ipogeo le artiste dell’associazione “Arteinessere-Essereinarte”, le quali realizzeranno in live painting opere d’arte. Per partecipare è necessaria la prenotazione e l’acquisto del ticket contattando il 3338856300, anche tramite messaggistica istantanea WhatsApp.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.