“Eroe per un giorno. La nostra bravissima Consigliera Nazionale, nonché segretaria di Gens Nova Maria De Tommaso, nella tarda mattinata di ieri in zona centro assistendo ad un furto con destrezza in flagranza e in danno di una donna, non ha esitato un attimo ad intervenire prontamente interrompendo l’azione criminosa”. Così commentano l’episodio avvenuto nel centro di Bari, che ha visto protagonista una donna che non si è fatta intimorire.

“Nella circostanza, riusciva quindi a sventare il furto aggravato, non solo recuperando la refurtiva (un portafoglio contenente denaro ed effetti personali della vittima), ma inseguendo anche l’autore del reato in direzione della vicina ed affollata Piazza Umberto dove subito dopo forniva la sua descrizioni ad una pattuglia della Polizia intervenuta sul posto”.

