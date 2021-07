Continuano senza soluzione di continuità i controlli della Polizia Locale di Bari per il contenimento della pandemia. Nelle ultime 72 ore sono state oggetto di verifica soprattutto le aree pubbliche mercatali coperte in cui si registrano particolari assembramenti. Qui gli agenti hanno sanzionato 8 ambulanti e 8 clienti, tutti sprovvisti di mascherine, elevando multe per un totale di 6.400 euro.

Ispezionati anche diversi pubblici esercizi e food truck. All’atto delle verifiche, quindi, titolari e dipendenti delle attività sono stati sorpresi senza mascherine: 15 le sanzioni, per un totale di 6mila euro. Infine, la Polizia Locale ha effettuato verifiche anche in diversi esercizi artigianali per servizi alla persona, dove sono state contestate analoghe sanzioni per 800 euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.