In tarda serata, al quartiere Libertà, i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino lituano di 40 anni, ritenuto responsabile di porto d’armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, pregiudicato, con precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio, è stato notato mentre stazionava, con fare sospetto, nei pressi del portone d’accesso di una palazzina ed era in compagnia di un cittadino georgiano di 39 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Il 40enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sottoposto a sequestro mentre entrambi sono stati accompagnati presso gli Uffici della Polizia Scientifica per essere sottoposti a fotosegnalamento.

