Dopo l’annuncio del premier Mario Draghi sull’obbligo del green pass per accedere alla vita sociale e quindi la corsa al vaccino anti Covid, a Bari come in altre piazze d’Italia molti cittadini hanno scelto di manifestare. Senza mascherina, seppur assembrati, sono stati lanciati dei cartelli di protesta e slogan come “Libertà, Libertà” (video in basso).

Tra i scesi in strada, senza alcun problema di sicurezza pubblica, anche ristoratori e imprenditori locali preoccupati per le ulteriori restrizioni, che secondo loro rischiano di bloccare la parte finale del mercato turistico estivo. La stessa iniziativa è stata intrapresa anche a Lecce.

