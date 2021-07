Ieri sera, a Bari in Corso Cavour, poliziotti della squadra volante sono intervenuti a seguito della richiesta di un commerciante. La responsabile del negozio aveva sorpreso una ragazza incensurata di 25 anni che si era impossessata di una borsa da donna, senza provvedere al pagamento della merce. La 25enne è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato mentre la borsa è stata restituita alla proprietaria dell’esercizio commerciale.

