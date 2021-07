Coop ha pubblicato sul suo sito internet il richiamo delle fette biscottate senza glutine Benesì, per “ossido di etilene superiore al limite di legge in un ingrediente”. Il lotto in questione è il n° 1082 delle “Fette Biscottate Senza Glutine Benesì Coop 250 g” in confezione da 24 fette a marchio COOP, EAN 8001120937308, con scadenza minima del 23/11/2021.

COOP precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita. Interessati alcuni punti vendita in Italia. Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il Numero Verde 800-805580.

