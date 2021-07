Una giovane donna si è presentata al Pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con una neonata ferita in braccio. I medici hanno ipotizzato un parto in casa: sono entrambe ricoverate. La donna dovrà spiegare l’accaduto alla Procura che ha avviato un’inchiesta. Probabilmente, il parto è avvenuto senza che nessuno dei congiunti sapesse della gravidanza. La piccola non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.