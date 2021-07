Marco De Tullio è stato il primo nuotatore barese alle Olimpiadi, facendo segnare già un evento storico per il capoluogo pugliese.

Nella gara di qualificazioni alla finale di domani per i 400 metri stile libero ha però fatto segnare il decimo posto, insufficiente per accedere alla lotta per le medaglie.

Per il 20enne è comunque una esperienza positiva, e si potrà rifare nella gara a staffetta nei prossimi giorni.

Finora De Tullio ha conquistato alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018, la medaglia d’argento nei 400 m stile libero, oltre al bronzo negli 800m e nella staffetta 4x100m sl.

Foto Fabrizio De Serio

