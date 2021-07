Continua incessante l’attività del movimento cittadino RetakeBari per restituire un volto “ecologico” alla città. Assieme alla guerra alla plastica, comincia quella ai mozziconi di sigarette raccolti in diverse occasioni sul litorale barese. Ieri sera i volontari sono tornati a Largo Albicocca, dove già qualche settimana fa è stato fatto un intervento mirato a donare verde nuovo alla storica piazzetta di Bari vecchia.

“Siamo tornati in Largo Albicocca per lasciare dei piccoli regali e far sentire la nostra presenza – scrivono sulla loro bacheca i volontari. “Grazie a tutti , soprattutto a Leonardo Rizzi per i suoi simpatici posacenere. Da oggi potrete trovare anche il portacicche ‘la spinta gentile’ e fare la vostra scelta tra ‘U panzerott fritt o fkazz e mortadell’ (panzerotti fritti o focaccia con mortadella). Inviateci in privato le vostre foto – scrivono ancora – il gioco appena iniziato”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.