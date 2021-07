Bottiglie riverse in terra, cartoni di pizza usati, rifiuti tra le panchine e cestini stracolmi. È l’immagine del degrado in cui versa il giardino Baden Powell, nel quartiere Madonnella di Bari, ritratto nelle fotografie di un barese che le ha poi condivise sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. Ad allarmare il residente non è solo l’inciviltà di alcuni concittadini responsabili dell’abbandono dei rifiuti in uno spazio verde pubblico, ma anche l’assenza, a suo dire, di un adeguato servizio di pulizia dell’area.

“Questo è lo stato in cui versa il giardino Baden Powell – scrive nel post – non venitemi a dire che la colpa è degli utenti, non c’è dubbio che alcuni di essi siano degli zozzoni incivili, ma posso testimoniare che ci sono dei cartoni di pizze che risiedono qui da almeno sei giorni. 6 giorni che nessuno interviene, 6 giorni senza pulizia, parliamo di un giardino frequentato da bambini, dove c’è una attività di somministrazione di cibo e bevande. Questa non è una situazione tollerabile, il caldo e i topi faranno presto il loro corso”, conclude.

(Foto: Sergio De Marzo su Facebook Antonio Decaro)

