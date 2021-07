Scontro frontale tra due auto nel Brindisino. E’ accaduto alle 4 di questa mattina, in particolare sulla provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi. Una persona ha perso la vita mentre l’altra è in gravi condizioni. Fiat Punto e Fiat Panda, questi i veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto poco prima di un incrocio.

A perdere la vita sul colpo, Cristian Norandini, 43enne alla guida della Panda. L’uomo era di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Nella Punto invece viaggiava un 20enne di Cellino San Marco. Il ragazzo è stato portato immediatamente in ospedale in condizioni critiche. Sul posto la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 di Brindisi.

Foto Ansa

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.