“La Ferragni in visita questa mattina a Pane e Pomodoro, fan in delirio”. E’ uno dei messaggi (fake) che nelle ultime ore si stanno diffondendo sui social network, un po’ per ironia o per dissacrare l’attenzione eccessiva alle vacanze pugliesi di Chiara Ferragni e Fedez in Puglia.

Così Giuseppe Pjno Colella ha pubblicato una foto divertente, ovviamente falsa. Decine i like e i commenti ironici, con i residenti baresi che immaginano la visita della influencer milanese nella spiaggia più popolare di Bari. Un’altro avvistamento – falso – è stato postato dai volontari per l’ambiente di Retake in piazza Albicocca (foto in basso). La Ferragni è la sua famiglia sono in Puglia da qualche giorno. Oggi hanno fatto tappa a Polignano.

