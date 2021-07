Mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina negli spazi chiusi e igienizzare spesso le mani. Sono i consigli che la Regione ha fornito ai cittadini in vista dei saldi stagionali che in Puglia hanno preso il via ufficialmente nella giornata di ieri. Si tratta di un appuntamento a lungo atteso da commercianti e cittadini in particolare che, ogni anno, possono beneficiare degli sconti. Quest’anno, ricordiamo, i saldi dureranno sino al 15 settembre.

La Puglia, come già raccontato dalla nostra redazione, è stata l’ultima Regione a partire, mentre in tutta Italia i saldi erano iniziati già a partire dai primi di luglio. Nonostante l’avvio ufficiale dei saldi stagionali sia stato fissato a ieri, 24 luglio, già negli scorsi giorni, diversi commercianti del Barese, avevano intrapreso iniziative autonome applicando sconti in cassa. In occasione del via ufficiale però la Regione Puglia ha fornito dei consigli ai cittadini.

Obiettivo, ai tempi dell’emergenza sanitaria che ancora sembra non allentare la presa, anzi, al contrario vede nuovamente in salita la curva dei contagi, quello di continuare a contenere la diffusione del virus. Tra i consigli scritti nero su bianco sul social ufficiale della Regione: mantenere il corretto distanziamento tra le persone, indossare la mascherina negli spazi chiusi e igienizzare spesso le mani, soprattutto all’ingresso dei negozi.

