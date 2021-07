È di tre feriti, due dei quali gravi, il bilancio dell’esplosione di una bombola di gas avvenuta questa mattina in una abitazione in via Francesco Falco a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò (Lecce). I feriti sono componenti di una famiglia in vacanza, un bambino di 5 anni, il padre e il nonno.

