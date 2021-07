In Puglia, rispetto alla media dei giorni 19-22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione anticovid in Puglia sono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiamato il Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza, per comunicargli i dati e per dare atto al presidente Draghi e al Ministro Speranza della risposta dei cittadini pugliesi al Green pass.

