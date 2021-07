I carabinieri di Altamura hanno dato corso a un ordine di esecuzione di pene concorrenti a carico di un 33enne, pregiudicato altamurano, dovendo il soggetto espiare una pena complessiva di 10 anni e 15 giorni.

Questo è il conto presentato dalla giustizia al 33enne, responsabile di diversi reati aggravati che vanno dalla rapina, ai furti, consumati anche in abitazione, all’evasione e altri reati minori, commessi tra il 2012 e il 2016 nei territori di Altamura e Matera, così come compendiato nel Provvedimento conclusivo emesso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza, che ha determinato la pena residua complessiva per il condannato che deve espiare in regime carcerario, all’interno di un Istituto di pena.

Per questo motivo i carabinieri ieri mattina si sono recati nell’abitazione dell’uomo, dove si trovava sottoposto al regime di detenzione domiciliari, e lo hanno accompagnato nella Casa Circondariale di Matera.

