La Ssc Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore. Per questione di privacy il nome non è stato comunicato.

Lo stesso, che ha già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra. Restano in isolamento gli altri dieci galletti positivi al Covid.

