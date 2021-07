Giornata da incubo per i vacanzieri della domenica. La statale 16 è rimasta bloccata dalle 18 in poi soprattutto all’altezza di Torre a mare. Il ritorno dalle spiagge di Monopoli e Capitolo è stato senza fine, per quanti avevano deciso di trascorrere una giornata al sole. E non è una novità: la tangenziale, direzione sud, in modo particolare, tra tamponamenti e incidenti diventa di difficile percorrenza nel periodo estivo, soprattutto nel weekend.

A tal proposito, nel 2019 è stato condiviso un progetto con il viceministro alle Infrastrutture, Giovanni Cancelleri, l’allora assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli e il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna per realizzare il nuovo tratto della statale 16 tra Bari e Mola.

L’Anas ha già stanziato 250 milioni per la creazione di una bretella, cioè un percorso alternativo all’attuale che dovrebbe partire dallo svincolo di Mungivacca e poi dipanarsi tra le campagne del capoluogo, lungo Triggiano e Noicattaro per giungere a Mola dopo 17,5 chilometri. Il tutto per ridurre gli incolonnamenti estivi e i conseguenti incidenti assai frequenti sul quel tratto della tangenziale.

