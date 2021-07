Ancora problemi sulla ss16, in direzione Sud. Nel pomeriggio, pochi minuti fa, un tir che stava trasportando una barca si è ribaltato, bloccando di fatto la viabilità. Sul posto mezzi di soccorso e operai al lavoro per spostare il mezzo pesante, mentre per il momento non si hanno notizie su feriti e vittime.

Il sinistro si è verificato in prossimità dell’uscita della tangenziale, come detto in direzione sud, all’altezza di Rosa Marina. Inevitabili i disagi per gli automobilisti e i vacanzieri.

