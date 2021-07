Rimarranno chiusi 20 giorni la discoteca e il bar dello stabilimento balneare Yachting Club di San Vito, frazione marina alle porte di Taranto, dove, alcune notti fa, c’è stata una sparatoria che ha causato 10 feriti tra uomini e donne.

I provvedimenti di temporanea sospensione da parte della questura seguono sia il fermo del pregiudicato 37enne, individuato dalla Squadra mobile come responsabile degli spari, che la prima sanzione e la sospensione per cinque giorni già notificati dalla polizia sempre per il bar e per la discoteca dello Yachting Club.

