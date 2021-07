È morto l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno. È stato promotore in particolare della terapia con il plasma iperimmune e in prima fila nella lotta contro il Covid.

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, ancora non si sanno le cause e i motivi che hanno spinto il medico a togliersi la vita.

Durante l’emergenza sanitaria la sua cura aveva salvato tanti malati Covid. Tanti i messaggi di cordoglio. Come quello del leader della Lega Matteo Salvini Salvini: “Non ci volevo credere – scrive su Facebook – Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.