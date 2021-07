Sono stati inaugurati quest’oggi, ad Andria, i nuovi uffici congiunti della Questura di Andria, del Comando provinciale dei Carabinieri di Trani e della Guardia di Finanza di Barletta, alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Ritengo che oggi l’apertura contemporanea, in ciascuno dei tre co-capoluoghi, Barletta, Andria e Trani, di un presidio di sicurezza, sia un grande momento di affermazione di sicurezza del territorio e del diritto di ognuno a essere liberi”, ha detto Lamorgese

Proprio in occasione della visita e del taglio del nastro, il governatore ha ricordato il suo impegno partito dalla provincia Bat come magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia: “A quel tempo abbiamo fatto veramente i salti mortali per contrastare fenomeni criminali potentissimi – ha dichiarato Emiliano – Personalmente mi sono occupato delle indagini sul clan Anacondia, sulle estorsioni di Barletta, sullo spaccio di droga a Molfetta, tutte cose che abbiamo combattuto a mani nude ripristinando la legalità. Poter oggi festeggiare il ripristino di una convivenza civile accettabile con la costituzione di questi uffici nuovi, la questura di Andria, la prefettura di Barletta che era già operativa, i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia diFinanza, è una grande soddisfazione e la gente è estremamente contenta”, ha concluso il governatore.

