Sarebbe stata una banale discussione durante l’estrazione di un numero a scatenare la violenta lite avvenuta ieri sera a Bari nella sala Bingo di via Omodeo, nel quartiere Japigia. A scontrarsi nella sala, in cui erano presenti numerose persone, sono stati in particolare i membri di due nuclei familiari, uno italiano e l’altro di origini rumene.

Lite ben presto trasformatasi in una vera e propria rissa, con una coppia di italiani, di cui una donna incinta, che secondo le testimonianze sarebbero stati colpiti a calci. L’uomo, sarebbe anche stato percosso con una sedia. Fortunatamente la donna incinta ha riportato solo alcune escoriazioni ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti insieme al marito. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti gli agenti della squadra Volante di Bari, che hanno ascoltato i testimoni e sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, anche per mezzo delle telecamere interne al locale, che potrebbero aver ripreso i momenti in cui si è consumata la rissa.

