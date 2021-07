I militari hanno proceduto ad altra perquisizione personale nei confronti di un 27enne del luogo, incensurato, trovato in possesso di un involucro contenente 10 grammi di eroina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 8 artifizi esplodenti, confezionati artigianalmente per un peso complessivo di 780 grammi e 12 artifizi pirotecnici di categoria vietata, per un peso complessivo di circa 600 grammi, illegalmente detenuti. Il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di materiale esplodente.

Le sostanze stupefacenti, il materiale per il relativo confezionamento, unitamente alla somma di denaro, sono stati sottoposti a sequestro mentre sul luogo sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Bari, per mettere in sicurezza il materiale esplodente e trasportarlo in luogo idoneo ai fini della sua successiva distruzione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.