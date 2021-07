Continua senza sosta l’attività dei carabinieri di Altamura finalizzata, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Nel corso dell’ultimo servizio organizzato per infrenare l’odioso fenomeno, i militari hanno intercettato per le vie del centro abitato, a bordo di un’autovettura, un 48enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine per i sui precedenti. L’uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale, estesa poi anche al suo domicilio.

Qui i carabinieri hanno rinvenuto 13 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate e 6 grammi di marijuana, nonché la somma di circa 3.500 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, materiale per il taglio e il confezionamento , nonché un “quaderno mastro” sul quale erano annotate quantità da spacciare, tipo di sostanza e nomi. Il 48enne, all’esito degli accertamenti, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.