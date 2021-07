A partire dal prossimo ottobre, sarà possibile raggiungere con volo diretto da Bari le città di Comiso, Porto e Tel Aviv e da Brindisi quelle di Genova e Barcellona. Ad annunciarlo è la compagnia aerea Ryanair che quest’oggi ha annunciato il suo operativo per la ripresa della Regione, che conta 67 rotte estive e 54 rotte invernali dagli aeroporti di Bari e Brindisi.

Un piano che prevede per quest’estate partenze dall’aeroporto del capoluogo per 13 nuove destinazioni come Alghero, Alicante, Chania, Munster, Ibiza, Santorini, Kos, Marsiglia, Pafo, Sofia, Varsavia, Zara & Zante. Tre invece le nuove tratte da Brindisi: Madrid, Malta e Rodi. Un totale di 323 voli in partenza dalla Puglia ogni settimana, con 4 aeromobili basati a Bari e a Brindisi che supportano 120 posti di lavoro Ryanair.

Quanto al prossimo inverno, invece, a partire da ottobre l’operativo della compagnia in Puglia includerà 54 rotte e oltre 300 voli settimanali. Tra le nuove destinazioni, da Bari si potrà raggiungere Comiso, Porto e Tel Aviv, mentre da Brindisi si potrà volare direttamente a Barcellona e Genova.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.