Nuovo incarico di prestigio per Antonio Felice Uricchio: già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari e presidente nazionale dell’Anvur – l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – Uricchio ha ricevuto quest’oggi da Papa Francesco la nomina come presidente del Consiglio direttivo dell’Avepro. Si tratta, nel dettaglio, dell’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e promozione della qualità delle università e facoltà ecclesiastiche.

Bitontino, classe 1961, Antonio Uricchio è stato Magnifico Rettore dell’Università di Bari dal 2013 al 2019, prendendo il posto di Corrado Petrocelli. Al termine del suo mandato, è stato eletto il professor Stefano Bronzini. Uricchio è presidente nazionale Anvur dal 2020.

